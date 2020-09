Transfer Talk. Arturo Vidal geland in Milaan, Chileen trekt naar Inter - Togolees talent op weg naar Club? Voetbalredactie

20 september 2020

22u57 1

Vidal geland in Milaan

Arturo Vidal staat op het punt FC Barcelona te verlaten voor de Italiaanse vicekampioen Inter, de club van Rode Duivel Romelu Lukaku. De 33-jarige Chileense international landde vanavond in Italië. Inter Milaan postte meteen een video van Vidal op haar Twitteraccount. Hij legt er momenteel medische tests af en zal nadien een contract voor twee seizoenen, met optie voor een derde jaar, ondertekenen.

Vidal stond op het verlanglijstje van Inter-coach Antonio Conte, die extra versterking nodig heeft om dit seizoen in de Serie A Juventus het vuur aan de schenen te leggen. Eerder haalde de club onder meer Achraf Hakimi (Real) en Aleksandar Kolarov (Roma).

In Barcelona kwam Vidal niet meer in de plannen van kersvers coach Ronald Koeman voor. In twee seizoenen bij Barça kon de middenvelder nooit overtuigen. Zijn contract liep er nog een jaar door, maar de Spaanse club is bereid om Vidal voor een relatief kleine vergoeding aan Inter af te staan.

Voordien had hij meer succes bij Bayern, Juventus en Bayer Leverkusen. In eigen land kwam de 115-voudige international uit voor topclub Colo Colo. Vidal won in zijn loopbaan onder meer acht landstitels met drie verschillende clubs.

@kingarturo23 è atterrato a Milano

Togolees talent op weg naar Club?

Togolees A-international Kévin Denkey is volgens Franse media op weg naar Club Brugge. De 19-jarige centrumspits van Ligue 1-club Nîmes Olympique, die ook op de flanken uit de voeten kan, zou reeds een persoonlijk akkoord hebben met blauw-zwart. Denkey bleef gisteren alvast op de bank op bezoek bij Lyon - dit seizoen kreeg hij tot dusver drie basisplaatsen, waarbij hij één keer scoorde. De aanvaller ligt nog tot medio 2021 onder contract bij de Franse club, waardoor de Bruggelingen een transfervergoeding dienen te betalen. Wat dat betreft, maakt men in Frankrijk gewag van een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro. Onder meer het Duitse Schalke 04 heeft de Togolees al een tijdje op de radar. (TTV)

Leicester City neemt Cengiz Ünder op huurbasis over van Roma

Leicester City, de club van Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne, huurt de Turkse aanvaller Cengiz Ünder tot het einde van het seizoen van AS Roma, zo maakte de club zondag bekend. Volgens Italiaanse media zou er ook een aankoopverplichting in de overeenkomst zijn opgenomen.

De 23-jarige Turkse international komt sinds 2017 voor Roma uit en was er in 88 wedstrijden goed voor 17 doelpunten en 12 assists. Voordien speelde hij in eigen land voor Basaksehir.