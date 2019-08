Tottenham-coach Pochettino blijft mysterieus over transfer van Wanyama naar Club: “Weet niet of hij vertrekt” TTV/KTH

23 augustus 2019

Van een akkoord of een medische test is er op dit moment allesbehalve sprake. Wél praten Club Brugge en Tottenham Hotspur de komende dagen verder over Victor Wanyama (28), toptarget van blauw-zwart bij het ingaan van de laatste week van de zomermercato. Spurs-coach Mauricio Pochettino spuit mist over een mogelijke transfer: "Ik weet niet of Wanyama vertrekt."

In onder meer Engelse media viel gisteren te lezen dat een overeenkomst op clubniveau van meer dan tien miljoen euro plus bonussen reeds bereikt was, maar dat werd door beide partijen ten stelligste ontkend. Tottenham hoopt 12 à 13 miljoen euro te vangen voor Wanyama, min of meer het bedrag dat Spurs in 2016 aan Southampton betaalde voor de middenvelder. Club mikt wat dat betreft lager.

Afwachten of beide partijen binnen afzienbare tijd een akkoord vinden, iets wat vandaag en wellicht ook morgen alvast niet het geval zal zijn. Wanneer dat wél zo is, moeten ook Wanyama zelf en Club nog consensus bereiken over het loon van de ex-middenvelder van Beerschot. Die verdient bij Spurs ongeveer drie miljoen euro bruto per jaar. In Brugge strijkt enkel Simon Mignolet een bedrag van die grootorde op, waardoor het aannemelijk is dat na Spurs ook Wanyama water bij de wijn zal moeten doen.

Pochettino: “Weet niet of Wanyama vertrekt”

Mauricio Pochettino blijft mysterieus. “Ik weet nog niet of Wanyama vertrekt. Ik kan eerlijk gezegd niet voorspellen wat er gaat gebeuren”, aldus de trainer van Tottenham. “Voetbal draait niet om gisteren, wel om vandaag. Je moet je elke dag tonen. Wanyama raakte geblesseerd en anderen sprongen over hem in de pikorde. Wij zijn geen liefdadigheidsinstelling. En daarmee heb ik het niet specifiek over Victor. We hebben veel opties. Sommige spelers hebben geluk, anderen niet. Het is zoals de vraag waarom ik Toby Alderweireld en Davinson Sanchez opstel, en niet Jan Vertonghen. Of waarom niet Davinson, of Toby of Danny Rose of Ben Davies.”