Topspits onder voorwaarden: Wesley staat in competitie al drie maanden droog Stephan Keygnaert

26 januari 2019

08u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge De spits van de landskampioen staat in de competitie al drie maanden droog. Wesley Moraes (22) maakte zijn laatste goal op 30 oktober ­tegen... KV Oostende. De Beste Belofte van 2018 kan die magere cijfers camoufleren met elke week weer zijn imposante slopingswerk, maar hoe lang geldt het alibi nog?

Wesley Moraes Ferreira Da Silva. 22 jaar.

Proximus 11-analist Wesley Sonck: “Als ik scout was van een Europese topclub stond hij in mijn boekje.” Een internationale makelaar: “Het zou voor mij een verrassing zijn, mocht Club vandaag op de Europese markt meer dan 15 miljoen krijgen voor Wesley. Als dat wél zo is, laat Mannaert beter vanavond nog de contracten opmaken.”

