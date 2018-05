Timmy Simons na het afscheid: "De appreciatie van de fans, dat is het mooiste" Tomas Taecke

20 mei 2018

22u59 0 Club Brugge Afscheid nemen van Club Brugge doet hij niet, wél zette hij gisteren een punt achter zijn profcarrière. Timmy Simons (41) werd in stijl uitgezwaaid en behoort vanaf heden tot de coryfeeën van blauw-zwart.

“Het doet heel raar”, meende Timmy Simons gisteren te midden het feestgedruis. “Voor de match had ik enkele scenario’s in mijn hoofd, maar ik wist niet wat de mensen voorbereid hadden. En dan moet je je nog kunnen focussen op de wedstrijd. Ik heb mijn afscheid altijd ver voor mij geduwd en was er al die tijd niet mee bezig. Nu de druk na de titel verdwenen was, was het niet evident om de focus te houden. Het waren speciale dagen”.

Na de wedstrijd werd Simons door de spelers op de schouders gedragen, terwijl de bijna 30.000 fans in het stadion zijn beeltenis omhoog staken. Club plaatste ook nog eens alle trofeeën die hij in het shirt van blauw-zwart gewonnen heeft op het veld: “Schitterend. Het mooiste is voor mij de appreciatie die je ziet bij de fans. De mensen glimlachen en zingen, dat doet veel deugd. Nu is het niet de bedoeling om abrupt te stoppen en fit te blijven. Dat kan het beste door nog te trainen en matchen te spelen, maar het zal sowieso niet meer op het hoogste niveau zijn”.

Na een korte vakantie gaat Simons met Club om de tafel: “Welke functie ik op mij zal nemen, moet nog blijken. Ik moet zelf ondervinden wat ik zal willen doen. Het zwarte gat? Ik heb inderdaad wel heel lang gespeeld. Altijd zat ik in een bepaalde structuur en werd mijn agenda beheerd door iemand anders. Nu is er veel vrije tijd, we zullen zien hoe we dat gaan invullen”.