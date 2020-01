Tijd voor teambuilding: Club op safari in de woestijn, Gent speelt golf en padel, karting voor Standard ODBS

Club Brugge beleeft een toptijd in Doha. Geweldige accomodaties om te trainen in de Aspire Zone, overnachtend in het befaamde hotel The Torch en op tijd en stond op teambuilding. Zoals vanavond, toen de autoritaire competitieleider een safari inlaste in de Qatarese woestijn. In SUV’s werd een trip gemaakt, waarna er ook tijd was voor al dan niet sportieve ontspanning. Voor de spelers was het uitje een verrassing. Eerder op de dag trainde Percy Tau nog steeds individueel. Ook Clinton Mata werkt een apart programma af. Voornamelijk uit voorzorg.

Ook in het kamp van AA Gent en Standard stond er later op de dag een activiteit buiten het voetbal op het programma. De Buffalo’s waagden zich aan padel en golf, bij Standard stond er een kartingsessie gepland.

Een dag in het spoor van Charles De Ketelaere in Qatar:

Padel en golf voor AA Gent:

Karten met Standard: