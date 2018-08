Tactiek, mooie goals of vrouwen? Neen, volgens Club-sterkhouder wordt vooral over "centjes" gepraat in kleedkamer van blauw-zwart TLB

Bron: 'De Zondag' 0 Club Brugge Vorig jaar was hij één van de sleutelfiguren in de Brugse kampioenenploeg, maar door een buikspierblessure kon Brandon Mechele dit seizoen nog geen minuten spelen in de Jupiler Pro League. De 25-jarige centrale verdediger van blauw-zwart is echter bijna terug - hij zit zelfs in de kern voor de match tegen Antwerp. In een interview met 'De Zondag' blikt de West-Vlaming terug op zijn (nog jonge) carrière, kijkt hij vooruit naar de toekomst en Mechele geeft ook mee wat de kleedkamer van blauw-zwart zoal bezighoudt.

Het scheelde geen haar of Brandon Mechele was dezer dagen speler van Zulte Waregem en niet meer van Club Brugge. De verdediger legt in 'De Zondag' uit hoe Francky Dury hem bijna naar het Regenboogstadion kon halen. "Velen zeggen dat ik na mijn uitleenbeurt aan STVV (zes maanden in 2017, red.) dankzij de coach succesvol kunnen terugkeren ben bij Club", aldus Mechele. "Dat zal voor een stuk ook kloppen. Was Ivan Leko geen trainer geworden van Club, dan was ik vertrokken. Ik zat met mijn hoofd in Waregem. Francky Dury had me enkele keren gebeld. Maar ik heb mij ook zélf moeten bewijzen."

"Ze spraken over nationale ploeg, dat deed deugd"

Vorig jaar miste Mechele geen minuut en werd zijn naam zelfs even genoemd bij de Rode Duivels. 2017-2018 was met voorsprong het beste seizoen uit zijn carrière. "Ik zat echt in de put twee jaar geleden", is de West-Vlaming eerlijk. "Ik kreeg van overal te horen dat ik niet goed genoeg was. Ik werkte dat thuis ook uit, onbewust. Ik ben geen prater. Ik wil mijn problemen zelf oplossen. Maar wie zich slecht voelt, kan dat niet wegstoppen."

"Mijn vriendin wou wél praten. Dat zorgde voor spanningen. Gelukkig is zij mij blijven steunen. Vorig seizoen is de buitenwereld gekeerd. Ik voelde dat match na match. In het begin waren de supporters nog kritisch, maar op het einde spraken ze al over de nationale ploeg. Dat heeft deugd gedaan."

Centjes

Mechele zocht en vond zijn plaats bij blauw-zwart. Ook in de kleedkamer, waar lang niet alleen over voetbal wordt gepraat. "Centjes, dat is het grootste item, denk ik. Wie investeert waarin? Ook over auto’s wordt vaak gepraat. Over vrouwen? Neen, dat valt goed mee. De meesten hebben een vriendin." Zelf investeert het jeugdproduct van Club zijn geld vooral in vastgoed. "Dat is een veilige investering voor later. Maar ik zou er niet van maken na mijn carrière nog te werken. Mijn broer werkt in de bouw. Ik heb altijd gezegd dat ik ooit bij hem wil werken."

Mechele pakte al twee titels met Club, maar vindt nog voldoende uitdagingen op Jan Breydel. De stap naar het buitenland zetten hoeft niet voor de nuchtere verdediger. "Als ik kan spelen zoals vorig seizoen, zou ik graag mijn leven lang bij Club blijven. Stel je voor dat ik de status kan bereiken van Timmy Simons: dat zou prachtig zijn. Ik zit daar nog ver vanaf. Anderzijds weet je nooit in het voetbal. Ik zeg ook niet op voorhand neen tegen het buitenland."