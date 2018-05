Stijn Stijnen vergeet François Sterchele nooit: "De schok is voorbij, het trauma blijft" Niels Vleminckx

08 mei 2018

07u27 0 Club Brugge Tien jaar geleden stierf François Sterchele, spits van Club Brugge en de Rode Duivels."François was een fantastische gast", zegt zijn vriend en ploegmaat Stijn Stijnen. "De schok is voorbij, maar het trauma blijft."

Tien jaar geleden stierf François Sterchele. Tién jaar, Stijn. Kan je dat vatten?

"Het is onwezenlijk. Dat is eigenlijk niet te vatten. Het is zoals 9/11: iédereen weet nog waar hij was toen hij het nieuws heeft vernomen. Zeker als je er zelf zo dichtbij hebt gestaan, lijkt het alsof het allemaal maar één jaar geleden gebeurd is. Maar als je me binnen twintig jaar dezelfde vraag stelt, zal ik waarschijnlijk net hetzelfde antwoorden. Zoiets blijft je voor de rest van je leven bij. De schok is voorbij, maar het trauma blijft. Ik word er ook nog geregeld aan herinnerd. Als ik in Vrasene rijd (waar Sterchele verongelukte, red.), bijvoorbeeld. Ik passeer ook geregeld in Alleur, waar hij begraven is. Het zijn momenten van bezinning."

Hoe herinner je je Sterchele?

"Als een fantastische gast. We hebben nog geen jaar samengespeeld, maar wel veel meegemaakt. Los daarvan: het was bijna onmogelijk om géén band met hem te kweken. Hij was altijd aan het lachen, steeds gelukkig, stond met een soort stressloze nonchalance in het leven, waar je alleen met de glimlach naar kon kijken. (lacht) Er zijn nog steeds kleine dingen die me aan hem doen denken. Een week voor zijn dood kwam er een jonge fan naar ons toe met een tekening, waarbij François op mijn rug zat – dat was ons ritueel tijdens de ereronde na de match. François wilde die tekening ophangen in het spelershome. Nu ligt die bij mij thuis. Hij is van zeer grote waarde voor mij."

"Zelfs als ik een glas witte wijn drink, denk ik aan hem. We hadden afgesproken om na het seizoen een fles open te doen. Zover is het helaas nooit gekomen, maar het schiet nog steeds door mijn gedachten. Nostalgie is dat zeker? Ik zal François alvast nooit vergeten."

Philippe Clement, die toen aanvoerder was, zegt vandaag dat hij het voorbeeld van Sterchele aanhaalt wanneer er snelheidsboetes binnenkomen op de club. Herken jij dat?

"Neen. Ik link dat totaal niet aan elkaar, François' ongeval en verkeersovertredingen. Als je dat wel doet, insinueer je dat hij te veel gedronken had en te snel reed. Maar dat was niet zo, dat kan ik je verzekeren. Ik ga niet zeggen dat hij 70 kilometer per uur reed, maar zijn ongeval had niets met overdreven snelheid of alcohol te maken. Ik heb details van het onderzoek vernomen, en François had minder dan 0,5 promille in zijn bloed en reed bij de inslag minder dan 105 per uur. Hij is moeten uitwijken, wellicht voor een dier, en is van de baan geraakt. Meer moet je er niet achter zoeken. Het had niets te maken met alcohol of een te zware voet."

Het feit dat Sterchele zelfs tien jaar na zijn dood de mensen blijft beroeren, moet toch het grootste compliment zijn dat iemand postuum kan krijgen?

"Dat is mooi, ja. Het wil veel zeggen over de impact die François heeft gehad. Ik zie dat Luc Devroe nog elk jaar opnieuw zijn verjaardag herdenkt op Twitter. Ikzelf stop geregeld aan zijn graf om hem te herdenken. (stilte) Op Club hebben we elkaar die week op een compleet nieuwe manier leren kennen. In het voetbal gaan er redelijk wat ego's rond. Op zo'n moment vallen die weg. Ergens was dat onwennig, maar het was écht. Iedereen is er zeer sereen mee omgegaan, met veel respect voor de familie van François."