Soms pech, veelal gestuntel en incidenten: sinds afscheid Verlinden kende Club maar weinig zekerheid tussen de palen Tomas Taecke

13 april 2018

17u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Na de uittocht van coryfee Dany Verlinden in 2004 kregen 16 doelmannen de kans onder de lat bij Club Brugge. Weinigen van hen zorgden voor standvastigheid, af en toe door blessures, veelal door gestuntel en incidenten. Een overzicht.

Tomislav Butina (2003-2006 / 89 wedstrijden)

Werd na het vertrek van boegbeeld Verlinden in de zomer van 2004 eerste doelman van Club. Was twee jaar lang een stabiele factor bij blauw-zwart, al maakte hij met de regelmaat van de tijd ook wel een foutje. Ontpopte zich tot held in de strafschoppenreeks in Dortmund, waarin hij Club richting de Champions League loodste. Volgde zijn vertrekkende coach Trond Sollied in 2006 na het vieren van de titel richting het Griekse Olympiakos.

Stijn Stijnen (2000-2011 / 208 wedstrijden)

Brak in 2005 definitief door na enkele dienstjaren als doublure voor Verlinden en later Butina. Nam de rol van de Kroaat als eerste doelman over en werd een constante factor onder de lat bij Club. Stijnen werd in 2009 aanvoerder en Rode Duivel, maar zorgde daarna steeds meer voor controverse. Zo greep hij AA Gent-voorzitter Ivan De Witte na de wedstrijd naar de keel en werd hij in 2011 uiteindelijk ontslaan nadat hij via fora een anonieme campagne voerde tegen zijn concurrenten Coosemans en De Vlieger. Een afscheid in mineur.

