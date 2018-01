Soap ten einde, Bölöni komt weg met boete - Bekende supportersgroepering van Club Brugge houdt binnenkort op te bestaan TLB EN WDK

19u02

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 19 Photo News Club Brugge De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Antwerp-trainer Laszlo Bölöni vandaag, na een disciplinaire soap van bijna twee maanden, een effectieve boete van 400 euro opgelegd. De Roemeense coach van de Great Old kreeg in eerste aanleg een boete van 2.500 euro en een schorsing van twee weken, beiden met uitstel.

De doelpuntenloze wedstrijd Antwerp-Standard van 26 oktober wordt zo een partij om nooit meer te vergeten voor Bölöni. Voor zijn tribuneverwijzing, nadat hij na meerdere waarschuwing een bal op het veld had getrapt, aanvaardde hij 1.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Voor zijn uitspraken na het competitieduel van de twaalfde speeldag, waarbij hij de prestaties van scheidsrechter Bram Van Driessche in twijfel zou getrokken hebben, kreeg hij een geldstraf van 5.000 euro van de Pro League plus 400 euro van de KBVB.

"Bij de uitspraak 'On n'est pas jugé pareil, ni aujourd'hui', die te zien is op de aangebrachte tv-beelden, blijkt dat Bölöni inderdaad de integriteit van de scheidsrechters en de bondsinstanties in het gedrang heeft gebracht. Bölöni heeft het recht om zijn mening te uiten, maar verbond er zich als aangeslotene ook toe de reglementen na te leven. Het schadeverwekkende karakter van deze uiting moet proportioneel zijn met het recht op vrije mening. De Geschillencommissie Hoger Beroep moet de concrete omstandigheden en het mogelijke schadeverwekkende effect van de verklaring beoordelen", verklaarde de Geschillencommissie Hoger Beroep. "Bölöni gebruikte termen die niet strikt beledigend zijn, maar eerder vaag en algemeen. Daarbij is het duidelijk dat hij de Franse taal niet volledig meester is. Bölöni moet duidelijk zoeken naar het voor hem gepaste en gekende woord. Ook dat moet in aanmerking genomen worden; de woorden van de trainer mogen niet al te letterlijk geïnterpreteerd worden. Desalniettemin insinueren de gebruikte termen een zekere vorm van partijdigheid binnen de organisatie van het Belgische profvoetbal. Bölöni heeft zo onbetwistbaar de integriteit van de KBVB en het scheidsrechterskorps in het gedrang gebracht."

Op basis van een nieuwe bondsregel, ingevoerd op vraag van de Pro League om de scheidsrechter te beschermen, ging het Bondsparket op 31 oktober 2017 over tot disciplinaire vervolging. In eerste aanleg, dat op 14 november 2017 behandeld werd, haalden Bölöni en advocaat Johnny Maeschalck fel uit naar de bondsprocureur, onder meer omdat die zich beroepte op persartikelen om het dossier aanhangig te maken. Twee weken later luidde het vonnis: een boete van 2.500 euro en een schorsing van twee weken, "waarbij zowel aan de schorsing als aan de boete uitstel wordt verleend". Bölöni bracht de Geschillencommissie Hoger Beroep in stelling, de beroepskamer nam haar tijd om een tot een vonnis te komen. Op 15 december werden alle partijen gehoord. Twee weken later moest de zaak hernomen worden bij gebrek aan beeldmateriaal, na een weekje beraad kwam het definitieve vonnis dan toch uit de bus.

Bekende supportersgroep houdt het voor bekeken

De 'Blue Army', de bekendste supportersgroepering van Club Brugge, houdt in september van dit jaar op te bestaan. Dat meldt de supportersgroep, die dit jaar twintig jaar bestaat, op haar Facebookpagina. "2018 wordt het afscheidsjaar van de Blue Army", klinkt het duidelijk. Een reden voor de beslissing wordt niet gegeven.

"De Blue Army blaast in 2018 zo maar eventjes 20 kaarsjes uit. Al twee decennia lang kleuren we het Jan Breydelstadion", luidt het in het bericht op Facebook. "We hebben samen fantastische momenten beleefd, momenten van ongekende vreugde, maar ook momenten waarop we als één familie steun bij elkaar moesten zoeken. Maar 2018 wordt ook het afscheidsjaar van Blue Army. Twintig jaar is een hele poos en het is prachtig dat wij eigenhandig generaties met elkaar hebben kunnen verbinden binnen de liefde voor ‘de Club’."

"We kijken dan ook vol trots terug op de afgelopen 20 jaar. Want we zijn in onze initiële opzet geslaagd: onze boodschap van positief supporteren wordt door heel wat fans uitgedragen. Tot onze 20ste verjaardag in september blijven we verder gaan zoals de afgelopen jaren: met heel veel inzet en passie. Onze plannen liggen al klaar en we zullen ze met veel goesting uitvoeren. We willen de komende maanden nog steeds alles geven om in schoonheid te eindigen."

Club Brugge: "Bedankt, Blue Army!"

Ook Club Brugge zelf is op de hoogte van de beslissing van de 'Blue Army'. Blauw-zwart bedankt de supportersgroepering op de clubwebsite. "Vanuit Club Brugge willen we iedereen bij Blue Army van harte bedanken voor hun jarenlange inzet. De aanblik van een tifo in de Noord-tribune terwijl de spelers uit de tunnel komen is op velen hun netvlies gebrand. Op die manier heeft Blue Army zeker bijgedragen tot de beroemde sfeer in Jan Breydel", klinkt het.

Bedankt Blue Army!

Screenshots Facebook Blue Army