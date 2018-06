Simons kent zijn nieuwe rol binnen Club Brugge: clubicoon wordt nieuwe assistent-trainer van Ivan Leko MDB

01 juni 2018

17u37 0 Club Brugge Timmy Simons waagt zich al meteen aan een nieuwe uitdaging bij Club Brugge. De voormalige middenvelder beëindigde nog maar net zijn spelerscarrière en gaat volgend seizoen als assistent van hoofdcoach Ivan Leko aan de slag bij blauw-zwart.

"Club Brugge bereikte deze middag een akkoord met Timmy Simons over een nieuwe functie binnen de Club. Simons gaat vanaf het komende seizoen Ivan Leko bijstaan als assistent-trainer", klinkt het op de website van de kersverse landskampioen.

De 41-jarige Simons kende als speler twee periodes bij de West-Vlaamse club. Tussen 2000 en 2005 en 2013 en 2018 verdedigde hij het embleem van Club Brugge. Hij is dan ook in de wolken met zijn nieuwe functie. “Het is fantastisch om zo snel na mijn spelerscarrière al deze stap te kunnen maken. Ik heb er enorm veel zin in nu langs de andere kant mijn rol te spelen. Het zal goed zijn om nog altijd dicht bij deze spelersgroep te staan waar we al zoveel mooie dingen mee verwezenlijkt hebben.”

We hebben nieuws... @SimonsTimmy komt bij de staff als assistent-trainer van Ivan Leko! https://t.co/BMN5B2466b pic.twitter.com/jkgFcuEi1H Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link