Simons (41) legt zich neer bij het onverbiddelijke einde: "Al tien jaar aan het nadenken over wat ik wil doen" MIDDENVELDER NU ECHT WEL BEZIG AAN LAATSTE JAAR Wouter Devynck in Spanje

Geen primeur deze keer van Timmy Simons (41). Waar hij de voorbije twee winterstages in deze krant telkens aankondigde er nog een jaar bij te willen doen, heeft hij zich nu echt wel neergelegd bij het onverbiddelijke einde.

"We zijn bezig met de toekomst..." Simons doet gespeeld geheimzinnig als het interview van start gaat, maar er komt geen drie op een rij. "Je weet nooit en in het voetbal gebeuren wel eens rare dingen, maar het is wel degelijk de bedoeling om aan het einde van dit seizoen te stoppen als voetballer."

En verder te gaan in een andere functie bij Club, zoals al langer afgesproken is.

"De gesprekken zijn gaande. Maar het heeft wat tijd nodig om de juiste invulling te maken."

Iets bij de jeugd, de scouting, assistent...

"Het mag vreemd klinken, maar ik heb het voor mezelf nog niet uitgemaakt. Ik ben eigenlijk al tien jaar aan het nadenken over wat ik na mijn carrière nu precies wil doen."

