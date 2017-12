Simons (40) haalt zelfs de bank niet meer: waar is Timmy? Wouter Devynck

08u19 0 BELGA Club Brugge In Brugge vragen ze niet 'Waar is Wally?', maar wel 'Waar is Timmy?' Niet in de basis, niet op de bank en sinds kort zelfs niet meer in de wedstrijdkern. De nieuwe rol van Timmy Simons (40) is niet langer op het veld. En toch is hij nog van grote waarde, zo getuigt iedereen.

Oudste Rode Duivel ooit is hij al, oudste veldspeler ooit in de Jupiler Pro League kan hij sinds afgelopen weekend worden. Op weg naar zijn 41ste verjaardag op 11 december is Simons immers Vital Borkelmans voorbijgegaan. Die was 40 jaar, 11 maanden en 14 dagen toen hij voor het laatst met Cercle Brugge in eerste klasse aantrad. Nog één keer speelminuten pakken en Simons heeft er nog maar eens een record bij.

