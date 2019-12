Simon Mignolet brouwt eigen koffielikeur in eigen koffiebar TTV

22u27 0 Club Brugge ‘t Zijn drukke dagen voor Simon Mignolet. Woensdagavond stopte hij nog twee belangrijke penalty’s in de Versluys Arena, gisteren stelde hij in zijn eigen koffiebar in Sint-Truiden zijn gloednieuwe koffielikeur voor.

Samen met Brouwerij & Distilleerderij Wilderen brengt de doelman ‘22 Wild Coffee Liquor’ op de markt, een verwijzing naar zijn koffiebar ‘Twenty Two Coffee’, die hij samen met zijn broer Wouter runt: “Ik mag niet teveel alcohol drinken, maar dit is heel erg lekker (lacht)”, aldus de Clubdoelman. “Iedereen die de likeur zal proeven, zal dit beamen. Dit kan zowel puur gedronken worden als in combinatie met koffie of cola of in cocktails”.