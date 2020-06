Simon Deli arriveert later op medische testen bij Club Brugge door aanslag in Ivoorkust TTV

20 juni 2020

De kop is eraf voor Club Brugge, bij wie een eerste deel van de spelersgroep gisteren medische testen heeft afgelegd. Onder anderen Dennis, Diatta, Balanta, Vanaken en Mignolet werden aan een keuring onderworpen. De andere helft van de groep wordt vandaag verwacht in het Brugse AZ Sint-Jan Ziekenhuis. Nog niet op post is Simon Deli, die door een terroristische aanslag aan de grens van zijn vaderland Ivoorkust met Burkina Faso zijn vlucht richting België geannuleerd zag. De verdediger sluit zo snel mogelijk aan en zal dus met enige vertraging zijn medische test afleggen. Maandag traint Club een eerste keer met de hele groep in het Belfius Basecamp.

