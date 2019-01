Siebe Schrijvers herleeft bij Club Brugge: “Het niveau ligt hier hoger dan in Genk” Niels Poissonnier in Doha

09 januari 2019

07u51 0 Club Brugge Wordt 2019 een onvergetelijk jaar voor Siebe Schrijvers (22)? Mikkend op de titel met Club, dromend van de EK-finale met Jong België.

‘t Was een noodzakelijke stap, vorige zomer. Hoe sterk zijn band met Genk ook was. Hoe graag de supporters er hem ook zagen. De wens dat hij de komende jaren het uithangbord van de club zou worden, haalde het niet van de realiteit. “Het was een beetje op tussen Genk en mij.”

Je moet het Club wel nageven. Drie miljoen euro neertellen voor wat een eeuwige belofte leek en in Genk nooit een onbetwiste titularis was, is dúrven. “Niet veel mensen hadden die transfer wellicht verwacht.” Maar zie. Begin januari blijkt Schrijvers een meer dan geslaagde zet, Leko is dol op hem. Fijnbesnaarde voeten, intelligente jongen. “Genk verlaten heeft me goed gedaan. Er is een bepaalde druk van mijn schouders gevallen. (mijmert) Bij Genk was ik een jongen van de streek, daar verwachten ze altijd meer van.” Zeker na de lofzang van Johan Boskamp destijds. “Als ik in een depressie zit, zet ik een dvd op van de U16 en ben ik er weer bovenop”, zei hij over de generatie van Charly Musonda Jr., Bakkali en... Schrijvers. “Siebe plaats ik nóg een etage hoger.” Hij moet lachen, zeven jaar later. “Natuurlijk wil je op zo’n moment niets anders horen. Al die complimenten, voor een vijftienjarige. Ik ben nooit echt met die uitspraken bezig geweest, maar de verwachtingen lagen direct wel een stuk hoger. Mensen vroegen zich af waar ik bleef. Kijk, ik mag eigenlijk niet klagen over de kansen die ik kreeg bij Genk, maar uiteindelijk werd er toch rapper teruggegrepen naar de jongens die waren aangetrokken. Nu is het een heel ander verhaal.”

Nooit zó beslissend

Brugge doet hem zichtbaar goed. Het is wat ver van familie en vrienden - “bijna twee uur rijden, dus tijdens het seizoen ga ik zelden naar Limburg” -, maar Schrijvers herleeft aan de andere kant van het land. Nooit eerder was-ie zó beslissend. Acht goals al, plus een assist, en het tweede deel van de competitie moet nog beginnen. Hij evenaart nú al zijn beste seizoen: in ‘16-’17 scoorde Schrijvers vijf keer voor Waasland-Beveren en drie keer voor Genk. “Het smaakt naar meer.” Bij Club zullen ze het graag lezen. De titelstrijd met onder meer Genk kondigt zich namelijk als zwaar aan. “Ik merkte vorig seizoen al dat het een machine aan het worden was. Genk doet het fantastisch, maar ik denk dat wij betere spelers hebben. Als je met Vanaken en Vormer kan trainen... Het niveau hier ligt hoger.”

EK met Jong België

Kampioen spelen met Club... en dan naar het EK -21. “Als je in play-off 1 vertrouwen kan opdoen, ben je ook in juni fit. (lachje) Laat ons voor de titel gaan en dan hopelijk ook Europees kampioen worden. Dan zou 2019 in juni al geslaagd zijn”, weet de aanvoerder van Jong België. “Met de Rode Duivels ben ik niet bezig. Ik heb nog heel veel werkpunten. Natuurlijk wil ik die stap ooit zetten - het systeem is alvast hetzelfde als bij Club - maar da’s nog veraf. Het nauwe contact dat we met de bondscoach (Roberto Martínez, red.) hebben, is sowieso al fijn. Komt hij kijken naar ons EK in Italië? Leuk!”

