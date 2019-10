Scoren en een denkbeeldige ‘Ad Fundum’ doen: Diagne viert de 4-0 op aparte wijze ODBS

06 oktober 2019

Elf minuten voor tijd mocht Mbaye Diagne het veld in voor Ruud Vormer en die invalbeurt luisterde hij op met een vierde Brugse goal in de slotminuten. De Senegalees, de voorbije week ook al goed voor twee goals als invaller op het veld van KV Mechelen, vierde origineel. Met de armen gespreid over de borst maakte hij een buiging voor de fans, toen zijn oog viel op een bierbekertje. Dat zette hij meteen ook aan de mond om een ‘Ad Fundum’ te doen. Een denkbeeldige weliswaar, want bier zat er niet meer in.