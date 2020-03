Ruud Vormer steekt zijn vrouw en spoedarts Roos een hart onder de riem: “Trots op jou” ODBS

17 maart 2020

19u42

Bron: instagram r.vormer 102 Club Brugge Net zoals voor zo veel personeel in de zorgsector zijn het ook voor Roos America (34), alias mevrouw Ruud Vormer (31), erg drukke tijden. De Nederlandse is afgestudeerd als spoedarts in Dordrecht en werkt nu al enkele jaren op de spoedafdeling van het Maria Middelares in Gent.

“Trots op jou”, post de middenvelder van Club Brugge op zijn Instagram bij een foto van zijn partner in werkoutfit. Roos weet alvast wat het is om zware shifts te draaien. De vrouw van de voormalig Gouden Schoen sprak eerder al in een interview met deze krant over haar job. “Voor zo’n heftige situaties ben ik opgeleid hé. Alles wat je daar ziet: je hebt daar geen emotionele band mee. Met de ziekste patiënten kan je vaak niet eens praten. Je checkt gewoon: oké, wat is hier aan de hand? Wat heeft die? Hoe kan ik dat achterhalen? Hoe kan ik het verbeteren? Kán ik het überhaupt verbeteren? Of is het al te laat? Ik vind dat niet moeilijk. Het is pas veel later, als de patiënt beter wordt, of net niét beter wordt en de familie arriveert, dat de dingen veranderen. Dan ga je soms wel iets voelen. Ervóór is er gewoon geen tijd.”

Lees ook. Dokter Roos, alias mevrouw Ruud Vormer, is zoveel méér dan voetbalvrouw: “Ik wil én werken én moeder zijn én m’n kinderen wegbrengen én liefst ook nog even kunnen meedoen als er op school iets leuks is” (+)