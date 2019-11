Ruud Vormer speelt 250ste match voor Club Brugge, slechts één buitenlander deed beter TTV

10 november 2019

08u00 1

Mijlpaal voor Ruud Vormer op de Bosuil. De Nederlander speelt maar liefst zijn 250ste wedstrijd in het shirt van Club Brugge. Slechts één buitenlandse speler deed beter in de historie van blauw-zwart: ex-doelman en Clubicoon Birger Jensen, die 394 optredens verzamelde voor Club. Vormer scoorde in zijn 249 wedstrijden 48 goals, en dat als middenvelder. In de eeuwige ranglijst gaan 28 spelers hem voor wat betreft het aantal wedstrijden. Franky Van der Elst wordt met 615 officiële wedstrijden gevolgd door Dany Verlinden (572), Gert Verheyen (557), Jan Ceulemans (506) en Fons Bastijns (501). Bij het huidige Club is Vormer Hans Vanaken (219) en Brandon Mechele (214) al even voorbij.

De statistieken

• Eerste wedstrijd: 14 september 2014, RC Genk-Club Brugge (1-1)

• Eerste doelpunt: 6 november 2014, FC Kopenhagen-Club Brugge (0-4)

• In totaal 48 goals en 68 assists in 249 wedstrijden voor blauw-zwart

• 45 gele kaarten, 2 rode kaarten (telkens 2x geel)

• 2017-2018 als beste seizoen met 14 goals en 24 assists in 49 wedstrijden