Ruud Vormer niet opgeroepen voor Oranje, Gouden Schoen kan zich nu volop klaarstomen voor play-off 1 Wouter Devynck

16 maart 2018

13u15

Bron: Eigen berichtgeving 2 Club Brugge Hij zat dan wel in de voorselectie, maar Ruud Vormer zit uiteindelijk niet in de definitieve wedstrijdkern van Oranje voor de oefenmatchen tegen Engeland en Portugal.

Nederlands bondscoach Ronald Koeman besloot dus om Vormer niet op te roepen, maar dat komt de Gouden Schoen niet ongelegen. De kapitein van Club Brugge sukkelt namelijk met een vervelende enkelblessure. Hij wilde van de competitieonderbreking gebruik maken om die volledig te laten helen en zich zo klaar te stomen voor play-off 1.

Koeman heeft wel plaats voor vijf debutanten: spits Wout Weghorst, middenvelder Guus Til en doelman Marco Bizot (ex-Genk), allen AZ, Justin Kluivert (Ajax) en verdediger Hans Hateboer (Atalanta).

Op vrijdag 23 maart speelt Nederland in Amsterdam tegen Engeland en drie dagen later in Genève tegen Portugal.

