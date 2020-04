Ruud Vormer had z’n derde landstitel toch liever óp het veld gepakt: “Dan maar vieren met champagneflessen op Whatsapp”

Club Brugge

Het leven zoals het (tegenwoordig) is: in 't kot van Ruud Vormer (31). Landskampioen 2019-2020, gelezen op de app van HLN . Tussen het geven van groentepap aan z'n jongste zoontje en het entertainen van zijn twee andere kinderen. Terwijl vrouwlief Roos, spoedarts, andermaal mee aan het strijden was tegen het coronavirus. "Pittig, hé, dat telewerken."