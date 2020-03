Roos Vormer geeft blik achter de schermen van de corona-afdeling in het Gentse Maria Middelares ODBS

31 maart 2020

17u30

Bron: clubbrugge.be 2

Ten huize Ruud Vormer (31) zijn de rollen omgedraaid. Deze weken loopt niet de middenvelder van Club Brugge in de schijnwerpers, maar wel zijn echtgenote Roos America. De Nederlandse (34) is afgestudeerd als spoedarts in Dordrecht en werkt nu al enkele jaren op de spoedafdeling van het Maria Middelares in Gent. Voorop in de strijd tegen het coronavirus. Aan de sociale media-cel van Club Brugge toont ze hoe een dag in haar leven er momenteel uitziet. Zo zien we de aparte zone waar mogelijke coronapatiënten op de spoeddienst opgevangen worden, en maken we ook kennis met de ‘George Clooney’ van de afdeling. En na haar werkdag is er opnieuw Vormer, die als de perfecte ‘Henny Huisman’ havermoutpannenkoeken maakt en zich ontfermt over hun drie kindjes.

Speciaal voor Het Laatste Nieuws doet Roos op gezette tijdstippen ook haar verhaal over het coronavirus. Deze bijdragen vind je hier terug.