Rezaei en Vlietinck zijn overbodig, maar Club zoekt ook voor zes anderen een oplossing TTV

17 juli 2020

06u00 0 Club Brugge Geen Kaveh Rezaei op de ploegfoto van Club Brugge eergisteren, maar ook niet langer op het trainingsveld. Samen met de al even overbodige Thibault Vlietinck werd de Iraniër teruggeplaatst naar de beloften. Niet alleen voor hen, maar ook voor deze zes andere contractspelers zoekt blauw-zwart een oplossing.

Karlo Letica - 23 - Kro

Keert in principe eind augustus terug van het Italiaanse SPAL, waar hij enkel de jongste zes matchen onder de lat stond. De degradant heeft nog even de tijd om over de aankoopoptie te beslissen. Letica ligt nog tot 2022 onder contract bij Club, dat in 2019 drie miljoen euro voor de doelman betaalde.

Ahmed Touba - 22 - Bel/Alg

Werd achtereenvolgens bij OH Leuven en het Bulgaarse Beroe gestald nadat hij zich niet kon doorzetten bij Club. Beschikte over de kwaliteiten, maar niet over de mentaliteit voor de hoofdmacht van blauw-zwart. Heeft een sterk seizoen achter de rug in Bulgarije en staat daardoor op de radar van nationaal beloftencoach Jacky Mathijssen en een Slovaakse ploeg.

Erhan Masovic - 21 - Ser

Centrale verdediger die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor het Deense Horsens, waar zijn contract eind deze maand afloopt. Kwam in 2017 over van het Servische Cukaricki met het oog op de toekomst, maar is geen materiaal voor het eerste van Club. Ligt nog één seizoen onder contract en hoeft nauwelijks iets te kosten. Geniet interesse uit Zwitserland en Oostenrijk, terwijl ook één Belgische club zich reeds zou gemeld hebben.

Cyril Ngonge - 20 - Bel

Kende een stormachtig debuut in 2018 toen Club met veel blessures kampte op de flanken, maar kreeg nadien weinig of geen kansen. Werd afgelopen seizoen topschutter bij Jong PSV, dat uiteindelijk afzag van de aankoopoptie van 750.000 euro. Krijgt geen nieuwe kans bij Club en geniet de interesse van onder meer KV Mechelen, Moeskroen, OH Leuven, FC Utrecht en VVV Venlo.

Jellert Van Landschoot - 22 - Bel

Oost-Vlaamse middenvelder uit de jeugdacademie van Club, die de jongste jaren bij FC Eindhoven, OH Leuven en NEC Nijmegen gestald werd. Stapt zijn laatste contractjaar in bij blauw-zwart, waar hij geen toekomst heeft. Mag als basisspeler hopen dat NEC hem definitief overneemt en geniet daarnaast interesse van enkele 1B-clubs.

Luan Peres - 25 - Bra

Speelt nog tot eind dit kalenderjaar op huurbasis voor het Braziliaanse Santos. Kreeg na zijn komst in het seizoen 2018-2019 geen speelkansen meer nadat hij in de bewuste bekermatch in Deinze door de mand viel. Keert behoudens verrassingen niet meer terug bij blauw-zwart.