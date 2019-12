Referee department: “Doelpunt van Balanta tegen Sint-Truiden onterecht afgekeurd” ABD

09 december 2019

20u11 3 Club Brugge Het doelpunt van Club-middenvelder Eder Balanta in de 66e minuut op bezoek bij STVV afgelopen zaterdag werd onterecht afgekeurd. De VAR had op dat moment niet moeten tussenkomen, oordeelt het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag. "Er ging slechts een normaal, fysiek contact aan vooraf."

Scheidsrechter Lothar D'Hondt keurde de treffer van Balanta, die op dat moment de 1-2 dacht te maken, aanvankelijk goed. Maar de videoref kwam tussen en vroeg D'Hondt om toch eens naar de beelden te gaan kijken. Na lang aarzelen werd het doelpunt afgekeurd. De partij eindigde alsnog op 1-2. Federico Ricca zette die eindstand vijf minuten voor tijd op het bord.

"De VAR moest in deze situatie niet ingrijpen, omdat het niet een 'clear and obvious error' (duidelijke fout) van de referee was, in het bijzonder voor contacten met het bovenlichaam. Het doelpunt moest niet afgekeurd worden, omdat het om een normaal fysiek contact ging", oordeelde het Referee Department, dat aanstipte dat zowel de VAR als de scheidsrechter een verkeerde beslissing namen.

Bekijk hieronder het afgekeurde doelpunt van Balanta