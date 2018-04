Refaelov na winnende treffer: "Dit had ik nodig voor de rest van mijn play-offs" GVS

02 april 2018

20u08

Bron: Proximus 11 0 Club Brugge Wat een ontlading in minuut 92. Niemand minder dan Lior Refaelov bezorgde Club Brugge vanop de stip belangrijke drie punten. Het was van december 2016 geleden dat de Israëliër nog de netten deed trillen. "Dit had ik nodig voor de rest van mijn play-offs."

“Het was een zeer belangrijke match vandaag", opende de doelpuntenmaker voor de microfoon van Proximus 11. "Cruciaal was dat we wonnen vandaag. Nu staan we nog voor negen finales, maar het is altijd goed om met een zege te starten. Ik ben zeer blij dat ik mijn team in extremis kon helpen, want nu zijn de supporters en mijn ploegmakkers blij. We kunnen nu een beetje vieren. Nervositeit tijdens de penalty? Toch wel. Het was lang geleden dat ik nog eens kon scoren. Deze goal had ik nodig voor de rest van mijn play-offs."