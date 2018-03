Refaelov na goed gesprek met Leko klaar voor play-off 1: "Ik voel me weer sleutelspeler" Wouter Devynck

21 maart 2018

06u30 0 Club Brugge Lior Refaelov (31) is weer boven water. Op en naast het veld. Nu het weer dik aan is met trainer Ivan Leko, is de Israëliër opnieuw ­hoopvol gestemd. Om toch nog iets van zijn seizoen te maken. Play-off-time = Rafa-time?

Refaelov is een man die met twee ­woorden spreekt. Altijd al geweest, maar in dit interview nog meer. Hij wil immers niets op het spel zetten en heeft daarom weinig zin om in het verleden te graven. Maar in dit geval kan het toch moeilijk anders. Dat hij in zijn zevende seizoen Club zijn minste aantal minuten zal ­verzamelen, staat nu al vast. En dat ­zonder zware blessure. Sinds Leko overschakelde op een 3-5-2-systeem met Vanaken als nummer tien, had de Kroaat voor Refaelov geen plaats meer. En dat had zo zijn invloed op zijn humeur.

Voor ‘Rafa’ was enkel nog een handvol ­invalbeurten weggelegd. Volledig uit beeld, ook in de media. «Het is logisch dat enkel de sleutelspelers in beeld komen», grijnst hij.

Voel jíj je dan nog een sleutelspeler?

«Er was een moment dat dat niet meer zo was, maar nu voel ik het terugkomen. Het begint bij de relatie met de trainer, die is veel beter dan voor de winterstop. Hij gelooft nu meer in mijn kwaliteiten en de waarde die ik kan hebben. We ­hebben een privégesprek gehad en ­hebben ook plannen voor de play-offs gemaakt. Ik hoop dan ook echt dat ik daarin de ploeg kan helpen. Want, ­eerlijk, ik mis het enorm.»

