Recordtransfer: Club verkoopt Wesley aan Aston Villa voor 25 miljoen euro Niels Poissonnier en Stephan Keygnaert

13 juni 2019

15u00 198 Club Brugge Win-Win. Wesley Moraes (22) heeft zijn droomtransfer naar de Premier League beet. Aston Villa en Club Brugge zijn het eens geraakt over een recordbedrag van 25 miljoen euro. Wesley tekent er een contract van 5 jaar. De deal wordt allicht vandaag nog geofficialiseerd.

Nooit eerder ving Club zó veel geld voor één van zijn spelers.

Nooit eerder telde Aston Villa meer neer voor een versterking.

Nooit eerder vertrok een speler uit de Belgische competitie voor een groter bedrag.

De transfer van Wesley Moraes Ferreira da Silva is in alle opzichten een recorddeal – alleen Tielemans evenaarde de som (zie lijstje hieronder), toen hij Anderlecht inruilde voor AS Monaco, maar paars-wit hield er uiteindelijk geen 25 miljoen euro aan over zoals Club.

Het was een publiek geheim dat de fysiek imposante spits het liefst van al naar de Premier League wilde – zijn droomcompetitie. Vandaar dat hij recent de interesse van Bayer Leverkusen zelfs niet in overweging nam. Aston Villa promoveerde ruim twee weken terug naar de Premier League, via de play-offs. Het won toen van Derby County en speurde sindsdien naar een kwaliteitsinjectie. Wesley, die tot 2024 zal tekenen, vindt er bovendien een oude bekende terug. Afgelopen winter haalde Villa ook al Lovre Kalinic, de gewezen doelman van AA Gent, weg uit België.

Leuk detail: de Braziliaanse aanvaller – die afgelopen seizoen nog goed was voor zeventien goals en negen assists – zal er in de voetsporen treden van (gewezen) spitsen als Christian Benteke, Luc Nilis en Gilles De Bilde.

Met de transfer van Wesley komt er dus een einde aan een jaar vol transfergeruchten. Vincent Mannaert kreeg de voorbije vijftien maanden voor niemand zoveel telefoontjes als voor zijn spits. Geen verrassing voor de CEO. “Als ik scout was van een grote club, en ik zat zondag in de tribune, dan belde ik na een uur de grote baas om te zeggen: ‘Ik ben er hier mee weg, hé, pak hem maar”, liet Mannaert een jaar terug, na de titelmatch op Standard, nog optekenen.

Club deed er nadien alles aan om Wesley nog een jaar in Brugge te houden. Terwijl Lazio vorige zomer al aan zijn mouw trok, verlengde de spits zijn contract tot 2023. En toen de Chinese vicekampioen Guangzhou Evergrande tijdens de winterstop een bod van 25 miljoen euro uitbracht, antwoordde Club doodleuk neen. De 20 miljoen euro van Cardiff City – intussen gedegradeerd uit de Premier League – wimpelde het eveneens kordaat af.

Twee weken geleden meldde Lazio SS – dat Wesley afgelopen winter uitnodigde voor een bezoekje aan Italië – zich opnieuw. Dit keer met een bod van 18 miljoen euro, plus drie miljoen aan bonussen. Club ging andermaal niet overstag. Ook niet voor interesse van Newcastle United.

Tot nu dus. Aston Villa.

Vijfentwintig miljoen euro.

Daar kan je al eens iets mee doen...

Top tien uitgaande transfers uit de Jupiler Pro League:

1. Wesley Moraes, van Club naar Aston Villa: 25 miljoen euro

2. Youri Tielemans, van Anderlecht naar Monaco: 25 miljoen euro

3. Marouane Fellaini, van Standard naar Everton: 21,76 miljoen euro

4. Moussa Djenepo, van Standard naar Southampton: 20 miljoen euro

5. Aleksandar Mitrovic, van Anderlecht naar Newcastle: 18,5 miljoen euro

6. Sergej Milinkovic-Savic, van Genk naar Lazio Roma: 18 miljoen euro

7. Wilfred Ndidi, van Genk naar Leicester City: 17,6 miljoen euro

8. José Izquierdo, van Club Brugge naar Brighton: 15 miljoen euro

9. Romelu Lukaku, van Anderlecht naar Chelsea: 15 miljoen euro

10. Leander Dendoncker, van Anderlecht naar Wolverhampton: 13,5 miljoen euro