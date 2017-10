Poulain zes weken out Wouter Devynck

18u00 0 BELGA

Het is niet het seizoen van Benoît Poulain. De Franse verdediger van Club Brugge is zes weken out met een ontwrichte schouder. Een blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen AA Gent. En zeggen dat de match tegen de Buffalo's pas zijn eerste optreden van het seizoen was, nadat hij lang gesukkeld had met een andere blessure. Door het uitvallen van Poulain zal het trio Decarli-Mechele-Denswil de driemansdefensie moeten blijven dragen. Ook De Bock, Cools of zelfs Simons kunnen eventueel depanneren als het nodig mocht zijn.