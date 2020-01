Plezier met Percy ‘lion’ Tau en “Hanske is van ons”: Clubfans beleven geweldige avond in Anderlecht JBE/ODBS

19 januari 2020

22u43

Bron: VTM NIEUWS 2

Voor de derde keer dit seizoen kreeg Club Brugge Anderlecht klein. Voor de tweede opeenvolgende keer ook in het hol van de leeuw. Nadat het al járen telkens misliep in Brussel voor Club. Dat zorgde voor veel euforie bij de blauw-zwarte aanhang, in het bijzonder bij een groepje fans dat zich geposteerd had aan de spelersuitgang van het Lotto Park. Zij bezongen Percy Tau, hun ‘lion’ (leeuw) - ondanks dat die geen minuut gespeeld had vanavond. Ook Siebe Schrijvers en natuurlijk Hans Vanaken werden op hartelijke wijze begroet. “We all agree: Hans Vanaken is magic.”

Vanaken: “Mijn mooiste goal ooit”

Eerder op de avond zagen de Club Brugge-fans in het staanvak ook niemand minder dan Anthony Vanden Borre in de loges boven hen plaatsnemen. Waarop ze de publiekslieveling van het Lotto Park wat jenden.