Phillipe Clement ontevreden over omstandigheden op Sclessin: “Dit is een veld voor vierde provinciale" ABD

12 februari 2020

23u00

Bron: Play Sports 2 Club Brugge Scherpe Clement. De coach van Club Brugge was ontevreden over de omstandigheden waarin zijn blauw-zwart moest spelen op Sclessin (0-0). “Na een tijdje kónden we niet meer voetballen.”

Zoals het een coach betaamt: Phillipe Clement begon zijn analyse met de slechte zaken. “Ten eerste... Het veld. Dit is een veld voor vierde provinciale. En hoe langer de wedstrijd vorderde, hoe slechter het werd”, zuchtte de trainer van Club. “Na een tijdje kónden we gewoon niet meer voetballen. Dat is spijtig. Voor het Belgisch voetbal, maar ook voor Standard - ik weet dat Michel graag goed voetbal brengt.” Ook over zijn eigen ploeg zag Clement een minpuntje. “De jongens verloren gedurende vijftien minuten in de tweede helft de controle. Ze vergeten te voetballen door de vele fouten. Of dat nu eenmaal bij een duel tegen Standard hoort? Neen, we moeten leren om rustig te blijven. Zelfs als er onterecht fouten gefloten worden. Dat is een les voor de toekomst.”

“Wat ik goed vond? De clean sheet”, besloot Clement. “Bij momenten toonden we dominantie. Veel balbezit en enkele goeie kansen. We hadden kunnen winnen, maar soms moet je tevreden zijn met een punt. Maar naar inzet en kwaliteit kan ik mijn team weinig verwijten, zeker in deze omstandigheden.”