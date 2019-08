Exclusief voor abonnees Philippe Clement verloor nog maar één van zijn negen Europese uitduels: “We brainwashen onze spelers” Niels Poissonnier

22 augustus 2019

07u00 0 Club Brugge Straf. Sinds hij een volwaardige T1 is, verloor ­Philippe Clement slechts één van zijn negen ­Europese uitmatchen. “De enige keer dat we een beetje naïef waren. Da’s ons nadien nooit meer overkomen”, weet trouwe assistent Johan Van Rumst.

Van Polen over Turkije tot in ­Oekraïne. Met tussendoor ook verplaatsingen naar onder meer Scandinavië, Tsjechië en nu dus Oostenrijk. Philippe ­Clement heeft het voorbije jaar niet alleen indruk gemaakt in België, maar ook ver buiten onze landsgrenzen. Negen keer nam hij het vliegtuig (of de bus) met Genk en Club Brugge, acht keer reisde hij met minstens een gelijkspel terug naar huis. ­Verbazingwekkend.

