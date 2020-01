Philippe Clement en Club klaar voor Antwerp: “De honger is enorm groot” TTV

31 januari 2020

14u23 0 Club Brugge Met Krmencik op zak kijkt Club Brugge uit naar de kraker tegen Antwerp. Blauw-zwart wil na drie gelijke spelen op rij een statement maken tegen de Great Old: “We hebben héél veel zin in die wedstrijd”, meent Philippe Clement.

Veel activiteit hoeft er vandaag in Westkapelle niet meer verwacht worden. En dus kan Club Brugge zich volop focussen op de komst van Antwerp, zondag om 14.30u in een vol Jan Breydelstadion: “Een heel interessante match”, aldus Clement. “Twee ploegen die voor de drie punten gaan. Ik reken op een gemotiveerd publiek. Zelf hebben we héél veel zijn in die wedstrijd - de honger is enorm groot”.

Afwachten of Michael Krmencik meteen zijn debuut maakt: “Na een lange dag vol zware testen moeten we dit bekijken. Ik heb hem op training iets minder laten doen en bovendien moeten we zien of hij speelgerechtigd zal zijn. Pas dan kan ik mijn selectie maken. Deze zomer scoorde hij twee keer tegen Antwerp, dus dat kan interessant zijn”.

In de aanloop van de match liet Lamkel Ze zich andermaal van zijn beste kant zien - hij jende blauw-zwart via Instagram: “Ik ken die jongen niet… en dus heb ik er niets over te zeggen. Ik hou er niet van om commentaar te geven op spelers van andere ploegen, want ik zie ze niet elke dag”.