Philippe Clement: “België is een ontwikkelingsland op vlak van stadions” Niels Poissonnier

13 januari 2020

08u55 0 Club Brugge Of hij tegen dan nog coach van Club is, kan Clement niet zeggen - “Ik heb geleerd dat je niet kan plannen.” Maar dat hij wat blij is dat er een nieuw stadion zit aan te komen: nou en of. “Het is een klein mirakel dat Jan Breydel nog altijd volloopt.”

Philippe Clement voetbalde nog bij blauw-zwart toen de eerste stadionplannen op tafel kwamen. “Ik dacht dat ik met de fiets naar het werk zou kunnen gaan”, lacht hij. Club dacht namelijk eerst aan Loppem als locatie. Daar waar Clement destijds woonde.

Meer dan vijftien jaar later - hij is intussen al bijna een decennium (assistent-)coach en zijn huis staat in Waasmunster - moet de site op Jan Breydel het bouwdecor worden. “Ik hoop heel hard dat het nieuwe stadion er eindelijk komt. Niet alleen voor Club, maar voor heel het Belgisch voetbal als we competitief willen blijven. Kijk naar alle landen rondom ons. De voorbije tien, vijftien jaar zijn er overal nieuwe stadions gekomen. Tot in Polen toe. En bij ons: enkel de Ghelamco Arena. We zijn op dat vlak een ontwikkelingsland aan het worden. Neem nu de catacomben van Jan Breydel... Da’s niet meer van deze tijd. Als we daar nog x-aantal jaar moeten spelen, vrees ik dat er ongelukken zullen gebeuren met de fans. Het wordt bijna onvermijdelijk”, aldus Clement. “Het is eigenlijk een klein mirakel dat Jan Breydel nog telkens volloopt. Dat de mensen staan te springen om te komen, want ze worden niet meer ontvangen volgens de normen van deze tijd.” Nog tweeënhalf jaar. Als alles volgens plan verloopt, heeft Club Brugge dan wat het al zo lang wilt. Bestuur, fans, spelers en staf. Met de fiets zal het intussen wel wat ver zijn, coach.