Percy wie? Club Brugge staat op het punt om Zuid-Afrikaanse seizoensrevelatie uit 1B te strikken DMM

26 juli 2019

13u27 4 Club Brugge Percy Tau is op komst naar Club Brugge? Percy wie? Maak kennis met de Zuid-Afrikaanse vleugelspits van Brighton die vorig seizoen verplicht op uitleenbasis uitkwam voor Union.

Dé seizoensrevelatie in 1B en bovendien de ploeg die Anderlecht genadeloos uit de beker knikkerde. Union Sint-Gillis had vorig seizoen flink wat kwaliteit op het veld lopen in het Stade Joseph Marien. Er was Youssoufou Niakaté die in het seizoensbegin zowat met de ogen dicht scoorde. Er was Faïz Selemani. En er was ook ene Percy Tau. De 25-jarige Zuid-Afrikaan - eigendom van Brighton - speelde één seizoen op uitleenbasis bij Union en werd na 6 goals en 7 assists uit 23 wedstrijden bekroond tot beste speler in 1B.

Niet zomaar. Tau telde met 228 punten bijna driemaal zo veel stemmen als de tweede in rang Nicola Storm (KV Mechelen). De wat introverte kerel hield het rustig. “Ik heb wel een paar vrienden uit m’n thuisland aan de telefoon gekregen, maar echt feesten heb ik niet gedaan. Naar Zuid-Afrika terugreizen, gewoon naar huis gaan, bij m’n familie: dat is het feest waar ik naar uitkijk.”

Recordtransfer en bekerheld

Het is tekenend voor de bescheiden Zuid-Afrikaan die in het succesrijk bekerverhaal van Union ook vier keer scoorde in zes wedstrijden. Op de gala-uitreiking voor de beste speler in 1B verscheen hij netjes in maatpak. Niet meteen zijn lievelingskleren, zei hij toen zelf. “Ik zal eerlijk zijn: ik vond de kleur niet geweldig. Geef mij maar iets met blauw en wit.”

Niet toevallig de kleuren van moederclub Brighton. Tau werd door het team uit de Premier League weggeplukt bij Mamelodi Sundowns in het Zuid-Afrikaanse Pretoria voor 2,7 miljoen pond, een record voor een speler uit de Premier Soccer League. Helaas kreeg de flankspeler geen werkvergunning in het Verenigd Koninkrijk en moest Brighton op zoek naar een oplossing. Die vond het bij zusterclub Union.

Africa Cup

Even goed verging het Tau in de Africa Cup. De 1m75 grote Zuid-Afrikaan mocht zijn land vertegenwoordigen na eerder interlandsucces in 2017 en 2018. Als derde in de groepsfase mochten de ‘Bafana Bafana’ door naar de volgende ronde. Daar schakelde het verrassend Egypte uit om vervolgens in de kwartfinales te stranden tegen Nigeria. Tau scoorde niet, maar maakte andermaal indruk.

Een werkvisum voor het Verenigd Koninkrijk zit er nog altijd niet in. Gelukkig was er door Tau’s goede beurt in 1B en de Africa Cup wel flink wat interesse. Onder anderen Amiens en KV Kortrijk visten achter het net. Club Brugge lijkt het goeie lot te hebben getrokken. De Bruggelingen hebben een akkoord met Brighton over een uitleenbeurt zonder aankoopoptie voor de Zuid-Afrikaanse vleugelspits. Het is wachten op zijn aankomst in Jan Breydel.