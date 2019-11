Penaltyfrats van Diagne zindert na: ook excuses in kleedkamer, nog geen sanctie NP/TTV/PJC

08 november 2019

06u01 4 Club Brugge Na zijn publieke mea culpa via z’n sociale media ­excuseerde Mbaye Diagne (28) zich gisteren ook in de kleedkamer van Club. Welke sanctie hij krijgt voor zijn penaltyfrats, moet evenwel nog blijken. Een niet-selectie voor Antwerp hoeft alvast niet te verbazen.

Vrouwlief kwam hem oppikken aan het oefencomplex in Westkapelle — zelfs de stoerste mannen zijn niet ongevoelig voor een hart onder de riem. Mbaye Diagne is sinds woensdagavond persona non grata, nadat-ie er in zijn eentje voor gezorgd heeft dat Club niet langer in een oase van rust vertoeft. Meteen na affluiten kletterde het al in de catacomben van het Parc des Princes. Verbaal en fysiek — één van de assistenten greep in, maar niet zonder daarbij zelf een tik te krijgen.

Dat de gemoederen hoog opliepen, valt ­uiteraard te begrijpen. Diagne negeerde het opgelegde strafschoppenlijstje, waar Hans Vanaken op één prijkt en de Senegalees zelfs niet opstaat! Als je dan toch de elfmeter opeist, maar faalt en daardoor glorie en prijzengeld van je ploegmaats ontneemt — om nog te zwijgen van de 900.000 euro die Club misliep — is het niet onlogisch dat de situatie escaleert.

Philippe Clement ontmijnde relatief snel het conflict. Om vervolgens de jongens die mediaverplichtingen hadden in te prenten dat dit “intern zal worden besproken”.

Op de bus terug van Parijs naar West­kapelle sloeg Diagne een eerste keer mea culpa op zijn Instagramprofiel. Gisterochtend volgde een nieuwe sorry. “Het spijt me enorm, Club-familie. Ik heb een grote fout begaan en ik zal er alles aan doen om deze grote club en haar supporters terug te geven wat ze verdienen. Hopelijk kunnen jullie me vergeven...”

Derde niet-selectie?

Tot dan had Diagne zich niet persoonlijk verontschuldigd tegenover z’n ploegmaats. Iets wat hij later op de dag uiteindelijk toch deed — het tegendeel was pas echt ongezien geweest.

Ook Clement nam gisteren, na enkele ­individuele gesprekken, opnieuw het woord. Zonder daarbij de hele heisa te willen opblazen. Zijn discours duurde slechts een minuutje of tien, en ging lang niet ­integraal over de strafschop.

Op een sanctie voor Diagne blijft het vooralsnog wachten. Club besloot gisteren niet te communiceren en was ook op de geijkte kanalen opmerkelijk stil. Clement zal ­vanmiddag opnieuw de pers toespreken, om vooruit te blikken op Antwerp. De kans dat Diagne die verplaatsing niet zal meemaken, is meer dan reëel. Clement passeerde de spits eerder al, thuis tegen PSG, omdat hij enkele dagen eerder op Moeskroen had geweigerd om te lopen. Het zou voor Diagne al de derde niet-selectie in een goeie twee maanden zijn...

Vermoedelijk komt daar ook nog een fikse geldboete bij. Al is het maar de vraag of Diagne wakker ligt van tienduizend euro meer of minder.

Club moet in elk geval geen grote finan­ciële schade vrezen. ’t Had anders geweest als ze Diagne gekocht hadden voor pakweg 8 miljoen euro — nu betalen ze 3 miljoen euro huurgeld, inclusief loon. Hem vervroegd terugsturen naar Galatasaray behoort tot de mogelijkheden, hem onderverhuren in principe niet. Je mag in één seizoen maar voor twee ploegen spelen en Diagne kwam in augustus nog drie keer in actie voor Galatasaray.

Geen leedvermaak

Bij Anderlecht, dat op het einde van de mercato nog furieus reageerde omdat Club Diagne voor hun neus had weggekaapt, verkneukelt men zich overigens niet over het penaltydebacle. Integendeel. Het beseft ook dat het misplaatst zou zijn om met Club te lachen, terwijl Anderlecht zelf geen Europees speelt en pas elfde staat. ’t Neemt niet weg dat paars-wit wél opgelucht is dat het naast een speler greep met zúlke sterallures.