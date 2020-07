Pech blijft Matej Mitrovic achtervolgen: duurste Clubverdediger ooit wéér in de lappenmand TTV

28 juli 2020

06u49 0 Club Brugge De pech blijft hem achtervolgen. Voor het derde seizoen op rij staat Matej Mitrovic (26) - opnieuw door een aanslepend voetprobleem - mogelijk maandenlang aan de kant.

‘t Is hem blijkbaar niet gegund. Telkens wanneer 12-voudig Kroatisch international Matej Mitrovic even helemaal fit is, slaat het noodlot opnieuw toe. Het verhaal van zijn verblijf bij blauw-zwart, dat hem na een huurperiode van zes maanden in januari 2018 definitief overnam van het Turkse Besiktas. Club betaalde toen bijna 4 miljoen euro voor de centrale verdediger, wat hem samen met het eerder betaalde huurbedrag van bijna 500.000 euro op Jan Breydel de duurste verdediger ooit maakt. Hij ligt nog onder contract tot 2022.

De lijdensweg van ‘Mitro’ begon in april 2018 tijdens de play-offs van het kampioenenjaar onder Leko. Door een hamstringprobleem vierde hij de titel in zijn jeansbroek, vooraleer hij ook nog eens in extremis naast de later succesvolle WK-selectie van de Kroaten viel. Na zijn definitieve komst was hij in de eerst helft van Leko’s tweede seizoen veelal basisspeler, totdat hij in de kerstwedstrijd op Lokeren met een enkelblessure naar de kant moest. Eén week later werd op stage in Doha alsnog een barst in het gewricht vastgesteld, waardoor hij meteen de rest van het seizoen miste.

Zeker maand rust

Na zijn revalidatie begon de Kroaat, mede door de buikspierproblemen van Mechele, als basisspeler aan het nieuwe seizoen onder Clement. Daar had hij aan de zijde van Deli een aandeel in de Champions League-kwalificatie én de goeie seizoensstart van Club, totdat hij opnieuw plaats moest ruimen voor Mechele. Enkele maanden later volgde een nieuw probleem aan de voet, waardoor hij enkel nog tegen KV Kortrijk (en één minuut tegen Antwerp) zijn opwachting maakte. Zijn speelminuten worden elk seizoen geringer - op de koop toe staat Mitrovic nu nog voor de competitiestart alwéér aan de kant. Hetzelfde probleem kwam de voorbije weken opnieuw bovendrijven.

Hoelang de Kroaat opzij moet blijven, is onduidelijk. Minstens één maand rust kan volstaan, maar mogelijk neemt het herstel van zijn chronische voetprobleem veel meer tijd in beslag. Als Club er al over nadacht om een extra verdediger in te lijven, dan is dit nu zeker het geval.

