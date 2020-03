Over zijn raar gevoel, hoe hij communiceert met zijn spelers en de zomermercato: Philippe Clement beantwoordt vragen van Brugse fans YP

29 maart 2020

19u04 2 Club Brugge Philippe Clement, de coach van Club Brugge, heeft vanavond tijd gemaakt om op de vragen van de Brugse fans te antwoorden. De 46-jarige oefenmeester had het onder andere over het rare gevoel dat hem overviel toen de competitie werd stopgezet, over hoe hij nu communiceert met zijn groep en zijn jongens scherp houdt en zelfs een eventuele verandering van zijn look kwam ter sprake.

Philippe Clement, vorige week 46 jaar geworden, stelt het nog altijd goed. “Iedereen is hier thuis is gelukkig nog gezond, ’t is toch een beetje spannend deze dagen. Mijn verjaardag heb ik gevierd met de vrouw en de kinderen, maar uiteraard hebben we niemand uitgenodigd. Spijtig, maar het feestje volgt nog wel”, aldus de oefenmeester, wiens dagen er nu toch ietwat anders uitzien. “Ik sta iets later op dan gewoonlijk. Normaal gezien is dat om 6u, nu is dat 7u of half 8. Ik ga nog drie a vier keer per week naar de club om jongens individueel te trainen en om te vergaderen, maar we houden heel veel afstand. Ik probeer mijn vrouw ook wat te helpen bij het koken – veelal groentjes snijden – en ga nu ook eens lopen. Dat doet wel deugd.”

Het voelt raar aan, want we waren op goede weg. Historisch goede weg zelfs. Je zit de spelers almaar te pushen naar het volgende resultaat, en dat valt nu weg Philippe Clement

Nervositeit

Het stopzetten van alle activiteiten op het hoogste niveau was natuurlijk een streep door de rekening van al wie blauw-zwart een warm hart toedraagt. “Het is echt raar. Ik zit nu al 30 jaar op de rollercoaster, zonder vakantie enzo. Nu is het ritme helemaal weg. Er was zeker decompressie na spannende en drukke weken. Het voelt raar aan, want we waren op goede weg. Historisch goede weg zelfs. Je zit de spelers almaar te pushen naar het volgende resultaat, en dat valt nu weg. Mijn debuutjaar bij Club is tot dusver uitzonderlijk geweest, maar er is nog geen bekroning. We leven ook al maanden toe naar die dubbel. Het is nog maar twee keer gebeurd in 129 jaar Club Brugge. We weten niet of die bekerfinale nog wordt gespeeld en dat zorgt toch voor nervositeit. Want als ze wordt gespeeld, wil je die natuurlijk winnen.”

Clement mist nog het meeste van al het contact met zijn jongens, staff en de fans. “Het samen naar iets toewerken, de beleving van de matchen, de fans, de sfeer in het stadion… Ik mis dat heel erg”, aldus Clement, die om de quarantaine te overbruggen zijn kern in zes groepen verdeelde. “Elke coach heeft een groep, hij heeft dagelijks contact met alle jongens die onder zijn bewind vallen. Vooral voor de buitenlandse spelers is dat belangrijk, zo kunnen zij begrijpen wat er elke dag gebeurt en aan welke regels ze zich moeten houden. Die manier van werken is er ook om de fysieke staat van de spelers verder te kunnen opvolgen. Ze krijgen dagelijks individuele trainingen – en dat zijn vaak pittige. Uiteindelijk komt alle info bij mij terecht, maar mijn spelers doen het goed. Je kan de trainingen op het veld trouwens niet vervangen. Dat is net het moeilijke, want voetbal is een heel complexe sport qua beweging. Duur, explosiviteit, draaien, keren, bewegen in functie van elkaar… Vooral het fysieke aspect is belangrijk, dezer dagen raken de jongens haast geen bal aan. Maar zoals ik al zei: hun fysiek wordt nauw bijgehouden.”

Challenge met wc-rol

Clement heeft zo zijn manieren om zijn groep scherp te houden. “Het dagelijkse contract is heel belangrijk, maar ik heb de spelers ook een challenge gegeven. Ik daagde hen uit om zoveel mogelijk te jongleren met een wc-rol, afwisselend links en rechts, en daar heb ik een prijs aan vastgehangen. Hans Vanaken was de winnaar, maar het leefde heel hard in de groep. We hebben vele toffe filmpjes binnen gehad. Op die manier blijven mijn spelers, zij het op ludieke wijze, toch bezig.”

Clement zegt ook al volop bezig te zijn met de zomermercato. “We hebben al meetings gehad met scouts en met Vincent Mannaert. Ik ben nu veel spelers aan het bekijken die scouts me hebben doorgestuurd. Op dat gebied trachten we nu een voorsprong te nemen, want er is tijd vrijgekomen die je anders niet hebt. We gaan dus beter voorbereid zijn. Maar alles ligt stil. Ik verwacht dat door de coronacrisis de budgetten van de ploegen lager gaan liggen, waardoor er minder grote transfers gaan zijn. Ik verwacht minder beweging dan andere jaren.”

Ook deze korte vragen kreeg Clement nog voorgeschoteld:

Welke was de mooiste match tot dusver?

“Moeilijke vraag, er zijn er dit seizoen veel goeie geweest. Onze beste match was uit bij Paris Saint-Germain, helaas was het ook de speciaalste met dat penaltygeval. Maar qua voetbal en kwaliteit, was die echt de beste. Maar er waren nog veel goeie, de 4-0 thuis tegen AA Gent bijvoorbeeld.”

Welke coach is uw voorbeeld?

“Dat zijn er twee. Enerzijds Guardiola voor zijn manier van voetballen. Hij heeft aandacht voor een goeie opbouw, het tussen de lijnen lopen. En zijn voetbal is positief. Maar ook Klopp is een voorbeeld, qua beleving. Wat hij de voorbije jaren heeft gepresteerd, eerst met Dortmund en nu met Liverpool… Maar als coach is het allerbelangrijkste jezelf blijven. Niet iemand kopiëren.”

Wat vindt u van de spandoeken die de fans ophangen aan de ziekenhuizen?

“Dat is fantastisch. Het geeft heel veel steun aan de mensen die keihard werken voor ons allemaal. Het geeft ook nogmaals blijk van hoe fantastisch onze fans zijn, ze zijn niet alleen met voetbal bezig. Doe er vooral mee verder, want hoe langer dit duurt, hoe meer steun de zorgverleners nodig gaan hebben.”

Zien we u na de coronacrisis mét haar?

“Nee, ik heb geen kapper nodig. Ik scheer mijn haar zelf af. Maar misschien, mochten we de dubbel winnen, is er nadien wel eens iets anders mogelijk…”