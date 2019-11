Opvallende gasten aan de Gaverbeek: Ruud Vormer aan de zijde van Roos America ODBS/KDZ

08 november 2019

Je kan van Ruud Vormer veel zeggen, maar niet dat hij geen fan is van het spelletje. Zo bemachtigde de middenvelder van Club Brugge op vrijdagavond geen twee tickets om met zijn vrouw, Roos America, naar pakweg het theater of op restaurant te gaan, maar nam hij zijn dokteres mee naar de Gaverbeek. Even Zulte Waregem tegen Anderlecht bekijken. In het verleden uitte de Nederlander zich al wel fan van Essevee en Davy De fauw, de rechtsachter van Zulte Waregem en ex-speler van Club, is een goeie vriend. Vormer miste de Champions League-match van woensdag in PSG wegens een schorsing. Zondag wordt hij wel aan de aftrap verwacht op de Bosuil, waar Club om 14u30 tegen Antwerp speelt.