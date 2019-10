Opsteker voor Club Brugge: Balanta traint daags voor CL-duel tegen PSG mee Redactie

21 oktober 2019

12u40 0

Goed nieuws voor Club Brugge. Eder Balanta trainde na zijn hamstringblessure weer mee bij blauw-zwart. De Colombiaan is de meest voor de hand liggende oplossing om morgen de geschorste Ruud Vormer in het Champions Leagueduel tegen PSG te vervangen. Afwachten of de middenvelder effectief speelklaar geraakt.