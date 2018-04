Ook Ruud Vormer ziet de voorsprong van Club slinken: "Leuk eh, play-offs" Mike De Beck

15 april 2018

20u11

Bron: Play Sports 0 Club Brugge Uiteraard was de ontgoocheling na het 1-0-verlies op het veld van Anderlecht op het gezicht van Ruud Vormer af te lezen. "Het zal nog een gekkenhuis worden. Geloof me maar", vertelde de Gouden Schoen aan Play Sports.

Het is een nederlaag die ongetwijfeld wel aankomt in het kamp van Club Brugge. "Leuk eh, play-offs", vertelde Vormer met uitgestreken gezicht voor de camera. "Dit is echt een kutgevoel. Er zat veel meer in vandaag. We zaten veel beter in het spel en maakten veel meer gebruik van de ruimtes. Uiteindelijk is het een beetje ongelukkig met die offsidegoal (van Diaby red.), maar achterin laten we iets te veel ruimte. Het is af en toe gatenkaas."

Ook Vormer had niet meteen verwacht dat het doelpunt van Diaby nog zou worden afgekeurd. De spits van blauw-zwart stond een teennagel buitenspel en na een ingreep van de videoref ging het Brugse feestje niet door. "Ongelooflijk, maar dat is voetbal. Die videobeelden zijn er niet voor niets. Ik denk dat het goed was, je kan er niets op zeggen."

Anderlecht volgt zo nu plots op drie punten van de leider. "Het zal nog een gekkenhuis worden. Geloof me maar. Ik denk dat we gewoon goed gevoetbald hebben. Aan de bal was het oké. Alleen je scoort niet en dan zit het even niet mee. Nu moeten we gewoon doorgaan."