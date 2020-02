Ook Ruud Vormer laakt de grasmat op Sclessin: “Op zo’n knollentuin weet je dat het moeilijk is om te voetballen” MXG/ABD

13 februari 2020

00u09

Bron: VTM Nieuws 0

“Een knollentuin.” Zo noemen ze in Nederland blijkbaar een dramatisch veld. Club-aanvoerder Ruud Vormer was, net als zijn coach, niet te spreken over de grasmat op Sclessin. Na een match met veel duels en fouten speelden blauw-zwart en Standard 0-0 gelijk. “Soms hadden we rustiger moeten blijven. Anderzijds moét je ook wel mee in het spel van Standard”, vertelt Vormer. Voor Club Brugge volgt er een druk programma met competitieduels én vanaf volgende week ook Europese wedstrijden tegen Manchester United. “Dat gaan we voelen. Maar we moeten er niet over klagen, hé.”

