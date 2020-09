Ook Philippe Clement zag derby aan belang verliezen: “Club en Cercle zijn vandaag twee aparte werelden” Tomas Taecke

25 september 2020

14u30 0 Club Brugge De Brugse derby leeft... maar niet meer zó hard als vroeger. Dat beseft ook Philippe Clement aan de vooravond van de burenstrijd: “Cercle is vandaag meer Monaco, vroeger was Cercle meer Cercle.”

Club tegen Cercle, Clement versus Clement dit weekend. Die eerste, de coach van Club, blikte vanmiddag vooruit op het 147ste stadsduel. “Het betekent nog steeds heel veel - je weet dat dit leeft bij de supporters. En bij de spelers ook, vooral bij zij die uit onze academie komen. Het zijn altijd wedstrijden die belangrijk zijn voor de ganse club. Het is wel zo dat het minder speciaal is dan vroeger. Cercle is vandaag meer Monaco, vroeger was Cercle meer Cercle. Komt er nog bij dat wij sinds de verhuis nu hier in Westkapelle zitten, terwijl we vroeger op dezelfde site trainden. Je kwam elkaar veel tegen - er was een bepaalde sfeer waarbij je elkaar wat plaagt. Nu zijn het twee aparte werelden, ook qua afstand. Het is mijn taak om het derbygevoel aan te wakkeren bij mijn jongens.”

Dennis

Clement kan opnieuw een beroep doen op Dennis, die de trainingen hervatte. Naast Okereke, die in quarantaine vertoeft, is ook Balanta onzeker. Aanwinst Fofana onderging een ingreep en staat twee maanden opzij: “Het is iemand met veel kwaliteiten. Een grote motor, veel snelheid en goeie voeten. Hij moet wel nog sterker worden, maar hij is pas achttien. Bedoeling is dat hij met ons zal meetrainen en met Club NXT wedstrijden zal spelen. De dingen kunnen evenwel snel gaan, dat hebben we gezien met Badji.”

