Onze watcher ziet Club tegen Genk eindelijk referentiematch spelen: "Het stof mag van de loftrompet" Tomas Taecke

30 augustus 2020

16u33 2 Club Brugge Moeilijk halfuurtje na de rust, maar na een maand sukkelen eindelijk een referentiematch. Club Brugge is niet langer op de dool - het stof mag van de loftrompet. Lees hieronder de analyse van onze Club-watcher Tomas Taecke.

Was het de gedecideerde preek van Vincent Mannaert op maandag? Of het eergevoel van Vormer en co dat gaandeweg de week begon te spelen? Genoeg was genoeg - Club Brugge schudde een erbarmelijke en frustrerende augustusmaand in één speelhelft op de valreep van zich af. Blauw-zwart was in Genk eindelijk herkenbaar. Als vanouds oppermachtig. Tout-puissant. Allmighty. De eerste helft had veel weg van een demonstratie. Zoals Bayern München in de Bundesliga of Ajax in de Eredivisie - nietsontziend en ongenaakbaar, zelfs op bezoek bij een club die met de regelmaat van de tijd een schaal of beker omhoog mag duwen.

Blauw-zwart speelde haar beste 45 minuten in tijden op Genk. Met een vlotte balcirculatie, veel beweging, goeie druk en mensen voor doel. Met Badji op zijn best, de Dennis die we elke week willen zien en Vormer en Vanaken in hun normale doen. Met de juiste mentaliteit, een prima goal en het geluk van een kampioen - Mignolet kwam bij twee risicovolle tussenkomsten ver uit zijn doel twee keer goed weg. Enkel de tweede goal ontbrak - de kers op de taart, die de wedstrijd na 45 overtuigende en geruststellende minuten in een beslissende plooi had gelegd.

Onze chef voetbal voorspelde bij de koffie onder de rust een “moeilijke fase” voor Club. Gelijk kreeg-ie. De cafeïne was nauwelijks in de bloedsomloop of de bal lag op de stip. Dessers miste, maar Bongonda was enkele minuten later succesvol in de herkansing. Twee terechte penalty’s, weinig op aan te merken. Alles viel te herdoen - Club opnieuw aan het wankelen, fel op de proef gesteld. Interessant om zien hoe blauw-zwart zou reageren - voor de rust zó groots, maar dit seizoen door voor- en tegenstanders tot een middelmatig elftal gedegradeerd. De ‘moeilijke fase’ duurde uiteindelijk een dik halfuur - van Mannaert tot buschauffeur Peter, iedereen vreesde het ergste.

Uiteindelijk doorstond Club het ‘Genks halfuurtje’, een heuse stap vooruit voor Clement en co. Finaal zorgde Badji voor de bevrijding, wat een talent is-ie toch. ’t Mag eens een beetje meezitten ook, zeker na zo’n eerste helft van Club. Alles samen was het een referentiematch vol aanknopingspunten - net op tijd voor die al dan niet welgekomen interlandbreak. Eindelijk een goeie match én een resultaat - Eupen was leuk, maar dit is wat de landskampioen écht nodig had. Straks volgt Beveren thuis - 9 op 15 zou gezien de ellende in augustus nog niet zo slecht zijn.

