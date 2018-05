Onze videoman op zoek naar de roots van kampioenenmaker Ivan Leko in Kroatië Mathieu Goedefroy

13 mei 2018

22u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Ivan Leko haat supermarkten, houdt van wiskunde en droomt van Real Madrid. Na een bezoekje van onze videoman aan zijn Kroatische heimat weten we alles over de Brugse kampioenenmaker.

"Als tienjarige wilde hij al de baas zijn", weten ouders Ivan en Ivka, die we ontmoeten in hun wijk in Split. "Hij is een betere coach dan hij een speler was", lacht papa Leko.

Maar we gingen nog een stapje verder. In zijn oude basisschool ontmoetten we lerares Ruza Brakus, die de tienjarige Ivan Leko zeven jaar lang in haar klas had. "Zijn allersterkste vak was wiskunde", herinnert zij zich. "Hij toonde als kind al heel veel leiderschap."

Meer weten over de titelheld van Club Brugge? Lees het volledige verhaal over de Kroatische roots van Ivan Leko in onze maandagkrant of via de Pluszone.