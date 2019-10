Exclusief voor abonnees Onze huisanalist Marc Degryse ziet een goed huwelijk tussen Clement en Club: “Kan niet anders dan prijzen opleveren” Marc Degryse

05 oktober 2019

08u30 0

“Als er voor de aanstelling van Philippe Clement nog twijfels waren, dan heeft hij die helemaal ­weggenomen. In een mum van tijd heeft Clement de weinige non-believers allemaal overtuigd, al denk ik dat er weinig mensen sceptisch waren. Hij werd verkozen als trainer van het jaar nadat hij Genk onder moeilijke omstandigheden – het ­vertrek van Pozuelo – kampioen heeft gemaakt. Clement is de geschikte persoon en trainer voor Club. De keuze die hij gemaakt heeft, blijkt de ­juiste te zijn. Die keuze getuigde bovendien van lef – een teken van zijn mentaliteit. Hij had geen schrik om de uitdaging aan te gaan. Dit terwijl de lat bij Club steeds hoger wordt gelegd, want bij zijn komst wist Clement dat enkel kampioen ­worden van tel is dit seizoen. Daarvoor moet je sterk in je schoenen staan... en dat is bij hem het geval.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis