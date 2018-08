Onze chef voetbal over de CL-loting: "In 7 vette jaren hebben Verhaeghe en Mannaert Club op de Belgische kaart gezet, nu nog de Europese" Stephan Keygnaert

31 augustus 2018

06u44 0 Club Brugge De Champions League-loting in Monaco is elk jaar weer als een eendaags rockfestival. Gillende tieners achter dranghekken die joelen naar hun helden. Camera's draaien. Schoon vrouwvolk in de vipruimte. Straks mag Bart Verhaeghe aanschuiven in de tempel van Supercup-laureaat Atlético Madrid - hij en Vincent Mannaert sleuren Club uit de Vlaamse klei.

'Zijt ge van de gazet, zet u vanachter.' Die boodschap stuurt nu zelfs de Europese voetbalbond uit. De interviewzone in het 'Grimaldi Forum' in Monte Carlo is voor vier vijfde voorbehouden voor televisie en online-videostations. De aanblik van de 'Written Press' is die van tientallen bezwete pennenridders op elkaar geduwd zoals de varkens in zo'n camion over de E40.

Bart Verhaeghe klimt onder afspanningen door, passeert verboden zones, om niettemin tot uw dienaar te komen - waarvoor onze oprechte dank.

Als Verhaeghe op 17 oktober 2011 voorzitter wordt van Club Brugge, is het beeld van de dan 45-jarige Vilvoordenaar een stuk minder sympathiek. 'Vlerick', 'Man in black', 'Uplace' - het waren bijna allemaal scheldwoorden die rond Verhaeghe hingen.

Zeven jaar later - zeven vette jaren aan de zijde van zijn CEO Vincent Mannaert - stapt Verhaeghe aan de Côte d'Azur voor de tweede keer in drie seizoenen over de rode loper van de Champions League-loting.

