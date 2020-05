Onuitgegeven Brugs kampioenenfeestje, en de honger van Club dat nú al 18.500 abonnementen verkocht blijft groot: “We zullen ons nóg versterken” Tomas Taecke

18 mei 2020

06u15 26 Club Brugge Niets kan tippen aan een spontaan titelfeest, maar vieren op het veld en op de Grote Markt was hen niet gegund. En dus haalde Club Brugge gisteren nog eens alles uit de kast met #VRBruges - een virtuele kampioenenmatch en titelviering. “De honger is héél groot”, waarschuwt voorzitter Bart Verhaeghe de concurrentie.

De neutrale kijker had er niet veel aan, maar de fanatieke blauw-zwarte fan genoot met volle teugen. De volley van Vanaken, Dennis’ hakballetje, de reddingen van Mignolet en tal van andere hoogtepunten werden voor de gelegenheid gebundeld in een geënsceneerde titelmatch. Club Brugge tegen de Jupiler Pro League - de vooroorlogse 16-0-uitslag refereerde aan het aantal titels van blauw-zwart.

Nu al verkocht Club 18.500 abonnementen, evenveel als vorig seizoen rond 15 mei in niet-coronatijden

Vanuit het Belfius Basecamp schonk Club ongeveer 20.000 kijklustigen een - de omstandigheden indachtig - waardig afscheid van een nieuw topseizoen. De partners werden nog eens uitdrukkelijk in de kijker gezet, handig na het wegvallen van de play-offs. Club liet spelers reageren op de titel, getooid in hun kampioenensjaal en -shirt, overgoten door denkbeeldige champagne. “Een onbeschrijflijk gevoel”, meende Diatta, terwijl ook Deli, Schrijvers, Sobol en De Ketelaere voor de camera hun eerste Belgische landstitel vierden. Twintig kilometer verderop kroop Clinton Mata, opnieuw in het Basecamp, achter de draaitafels voor een dj-set, terwijl de fans via Zoom hun titelfeestje in de huiskamer deelden.

De dj-set van Clinton Mata:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Nu de dubbel”

Eerder die middag richtte Hans Vanaken in gesprek met VTM NIEUWS zijn blik op de toekomst: “De dubbel was ons doel, hopelijk kunnen we die bekerfinale tegen Antwerp nog spelen. Zonder publiek lijken het oefenmatchen waar niets aan vasthangt, maar we zullen ons daar toch over moeten zetten. Een transfer? Zeg nooit nooit, maar op dit moment is het heel rustig. Je kan het niet helemaal uitsluiten, maar ik zal heel tevreden zijn als ik hier nog ben eind augustus.”

Club zwaaide 2019-2020 uit met een panelgesprek. Met Philippe Clement, die meende dat “de beker heel hard leeft in de kleedkamer”, en Ruud Vormer, die nog eens onderstreepte dat Club ook in de play-offs altijd kampioen was geworden. Mignolet pakt dan weer zijn eerste landstitel op het hoogste niveau: “Hopelijk komt daar straks nog een deel bij. En volgend seizoen moet de tweede ronde van de Champions League halen ons doel zijn.”

Het dubbelgesprek Vanaken en Mignolet: “Hoogtepunt van het seizoen? Misschien wel de goal van Hans tegen Anderlecht”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het slotwoord was voor voorzitter Bart Verhaeghe, samen met Vincent Mannaert de architect van de blauw-zwarte machine: “Vandaag zien we hoe rijk de Clubfamilie is - we zijn heel blij met die 16de titel, honderd jaar na de eerste. We zullen nog blijer zijn als we die dubbel halen. Die finale willen we héél graag spelen, want de honger is enorm groot. Staf, spelers, iedereen wil die beker winnen.”

Het interview met Bart Verhaeghe:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zelfde ambitie

Matchen achter gesloten deuren, het boezemt de fans van Club alvast geen angst in. Blauw-zwart wordt alleen maar populairder - gisteren stond de teller op 18.500 verkochte seizoenskaarten, hetzelfde aantal als vorig seizoen rond 15 mei in niet-coronatijden. “Volgend seizoen willen we opnieuw op drie fronten strijden met dezelfde ambitie”, aldus Verhaeghe. “De fans mogen gerust zijn, we zullen ons nóg versterken. Met de juiste, gerichte aankopen. Dennis en Diatta? Die kan je inderdaad niet zomaar vervangen, maar dat is eerder ook gezegd toen Izquierdo en anderen vertrokken.” En zeggen dat de concurrentie nu al naar adem hapt.

Herbeleef de hoogtepunten hieronder:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sneak peak for tonight 😍 Vanaf 17u30 live! #VRBruges #KAMP16EN

👉🏼 https://t.co/U5GkhNytSl pic.twitter.com/csjIBcI0SS Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

They said come and get him. So we did. ✔ #VRBruges #KAMP16EN pic.twitter.com/hNPiTRUwCH Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link