Ontgoocheld Club toont zich grote verliezer: “Genk is de verdiende kampioen” Tomas Taecke

16 mei 2019

23u47

Bron: Eigen berichtgeving 1 Club Brugge Over en uit voor Club Brugge, dat één jaar na de vreugdetaferelen in Luik deze keer als grote verliezer Sclessin achter zich liet: “Dit zal even blijven hangen, maar Genk is de verdiende kampioen”, klonk het bij de spelers.

Het doek is gevallen, Club Brugge eindigt dit seizoen op de tweede plaats. Blauw-zwart ging na een slappe wedstrijd met 2-0 onderuit tegen tien Standard-spelers, wat de ontgoocheling nog groter maakte. “Dit zal wel even blijven hangen”, besefte Brandon Mechele. “Als je dan weet dat Genk gelijk speelt en we op een punt konden komen… Goed, het is niet vandaag dat we het weggeven. In de competitie hebben we teveel puntjes verspeeld. Genk is de verdiende kampioen. Het is jammer, maar we moeten door. Zondag willen we in schoonheid afsluiten. Zonder mij, inderdaad. Een domme fout en dan wist ik dat geel zou volgen”.

Mechele zag hoe blauw-zwart weinig gevaarlijk was en de schaarse kansen de nek omwrong. “Vandaag hadden we veel balbezit, maar weinig kansen. Na de rode kaart ging Standard nog lager staan. Het wou niet lukken, misschien was het beter geweest met elf tegen elf. Standard zelf kon niets klaarspelen. Door een ongelukkige handsbal komen ze op voorsprong. En daarvoor hadden we al kansjes laten liggen.”

Ook Stefano Denswil baalde. “Hoe groot de ontgoocheling is? Dat kun je zelf wel invullen. Dat we het in de competitie laten liggen hebben, weten we zelf ook wel. We hoeven niet om te kijken. Vandaag hebben we gewoon domme punten verloren. We hadden voldoende kansen om de 0-1 te scoren, maar de bal wou er niet in. Als die kansen niet afgemaakt worden, dan sta je hier met lege handen. Nadien hoorden we dan ook nog eens dat Genk gelijk had gespeeld. Daar moet je niet naar kijken als je zelf verliest. We wisten niet wat er in Anderlecht gebeurde, dat kwam pas achteraf. Of Genk de verdiende kampioen is? Als je kampioen bent, dan ben je de verdiende kampioen.”

Mechele kon zich enigszins vinden in het seizoen van Club, al overheerste de ontgoocheling. “Al bij al was het een goed seizoen. Je weet dat je het als kampioen nooit gemakkelijk krijgt, want iedereen is extra gemotiveerd tegen je. We hebben een goed parcours afgelegd en Europees overwinterd. We mogen niet klagen, alleen zat er misschien wel meer in. En dat maakt het bijzonder zuur.”