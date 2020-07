Ongewenst bezoek voor Ruud Vormer in Knokke: “domme jongens” proberen in te breken ODBS

12 juli 2020

18u43

Bron: instagram r.vormer 0 Club Brugge Net op de verjaardag van zijn vrouw Roos vond er een inbraak plaats in het huis van Ruud Vormer in Knokke. “Gistermiddag bezoek gehad van twee domme jongens bij een poging tot inbraak”, postte de kapitein van Club Brugge op zijn sociale media.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zo onprofessioneel de inbrekers te werk gingen, zo perfect was hun timing. Om 15u, even voor de oefenmatch van Club Brugge tegen KV Mechelen die om 18u van start ging, probeerden ze hun slag te slaan. Bovendien bleek op Instagram dat Roos America op haar verjaardag niet thuis zou zijn. Ze bevindt zich momenteel in het buitenland.

Via enkele bewakingsfoto’s op de sociale media wil het koppel de buurtbewoners waarschuwen en de inbrekers te kijk zetten. Want op een beschadigde deur na slaagden de twee blijkbaar niet in hun opzet.

Lees ook. Club Brugge nu al klaar voor de bekerfinale: 6-0 in schietoefening tegen KV Mechelen