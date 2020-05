Oef, jongste zoontje Ruud Vormer is weer thuis na lichte longontsteking NP

11 mei 2020

06u30 0

Alsnog een opgeluchte en gelukzalige Moederdag ten huize Vormer. William, het jongste zoontje van 8 maanden van Ruud Vormer en Roos America, is weer thuis. De kleine jongen werd vorige week andermaal opgenomen in het ziekenhuis in Gent, met een lichte longontsteking. Mogelijk functioneert zijn immuunsysteem ook niet goed. Maar sinds zaterdag is William dus weer bij zijn papa, mama, broer Valente en zusje Julie.

Roos America - spoedarts en tijdens deze coronacrisis columniste voor uw krant - kon zo op Moederdag alsnog van haar drie kinderen en haar man genieten. En van een lekker ontbijtje natuurlijk. (NP)

