Exclusief voor abonnees Odilon Kossounou: de 18-jarige attractie bij Club die indruk maakt op iedereen Tomas Taecke

04 juli 2019

18u58 0 Club Brugge Vijf jaar geleden voetbalde hij nog op het platteland, vandaag maakt hij indruk bij Club. Blauw-zwart is nú al dol op Odilon Kossounou (18), de eerste Ivoriaan ooit bij de Bruggelingen: “Het gaat zo snel, dat ik geen tijd heb om te dromen.”

Weinig nieuwe gezichten in Garderen, waar Odilon Kossounou als enige tastbare zomertransfer tot dusver alle aandacht naar zich toetrekt. Achttien jaar jong, slechts 9 matchen in Europa op de teller, en toch een prijskaartje van 3 miljoen euro om de nek. Club Brugge is óf goed gek, óf helderziend.

